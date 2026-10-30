¿Quién pagó el avión de Bolsonaro? El dueño revela una transferencia de $us 150.000

El traslado de Flávio Bolsonaro desde Argentina hasta Estados Unidos continúa generando cuestionamientos. Luis Grande, propietario de la empresa aérea Baires Fly, reveló que recibió 150.000 dólares por el vuelo privado y aseguró que el servicio fue contratado por un intermediario aeronáutico radicado en Florida, Estados Unidos.

En declaraciones a la agencia de noticias AFP, Grande explicó que no tuvo contacto con el contratante final y que la operación fue gestionada por un broker al que conoce desde hace aproximadamente diez años.

“A mí me contrató un broker a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos”, manifestó el empresario, quien se negó a revelar la identidad del intermediario.

Grande también confirmó que el dinero fue transferido desde una cuenta de una empresa en un banco estadounidense hacia una entidad bancaria argentina.

La revelación se conoció después de que el diario estadounidense The New York Times publicara que el vuelo habría sido contratado por Jason Miller, asesor del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el propietario de Baires Fly no confirmó esa versión y sostuvo que desconoce quién fue el cliente final. Según explicó, el intermediario también le habría dicho que no conocía previamente a Bolsonaro. Hasta el momento, la Casa Blanca no se había pronunciado sobre esa información.

El viaje desató una investigación en Argentina

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos el miércoles, después de cruzar por tierra desde Brasil hacia Argentina y abordar un avión privado en Puerto Iguazú, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Según los registros migratorios argentinos, la familia ingresó al país el 27 de octubre a las 22:50 por el puente internacional Tancredo Neves. Posteriormente, abordó un avión Gulfstream G400 operado por Baires Fly, que despegó a las 00:21 del día siguiente, con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.

El traslado generó cuestionamientos porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le había prohibido salir del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

En Argentina, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes de su gobierno por un presunto encubrimiento.

Por su parte, el Ejecutivo argentino negó haber facilitado irregularmente el viaje. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían impedimentos de Interpol registrados para su tránsito por territorio argentino.

Las autoridades judiciales buscan establecer qué información tenían los organismos argentinos sobre la situación judicial del dirigente brasileño y si existieron irregularidades durante su paso por el país.