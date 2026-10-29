Dos astronautas concluyen una caminata espacial tras instalar un panel solar en la EEI

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk concluyeron este jueves una caminata de siete horas y 11 minutos fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), en la que instalaron y desplegaron el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:00 hora del este de Estados Unidos (12:00 GMT) y terminó a las 15:08 (19:08 GMT), casi media hora más de lo previsto, según el blog de la EEI.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentarán hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios. Esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada.

Menon, astronauta de la NASA, trabajó subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel desde una plataforma de almacenamiento hasta su punto de instalación, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), se desplazó para terminar el montaje. Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudaron a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejaron el brazo robótico.

Fue la cuarta caminata de Menon y la primera de Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13. Con esta salida, Kutryk pasa a ser el quinto astronauta canadiense que trabaja en el exterior de una nave en órbita, según la CSA.

Fue la caminata número 285 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 100 de la serie de salidas estadounidenses desde el laboratorio orbital, según el recuento de la NASA.

Menon y Kutryk adelantaron también varias tareas para preparar su próxima caminata, prevista para el próximo 5 de noviembre para instalar el octavo y último panel.

EFE