¡La música regional mexicana está de luto! Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación El Bronco y su Banda, falleció a los 19 años después de sufrir graves quemaduras durante un incendio registrado en el lugar donde trabajaba, en la ciudad de León, Guanajuato, México.

El joven músico permaneció hospitalizado durante cinco días en estado crítico, pero lamentablemente perdió la vida la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026, según confirmaron sus compañeros a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

¿Qué le pasó a Brian Vela?

El accidente ocurrió la tarde del viernes 23 de octubre, cuando se registró una explosión seguida de un incendio en una fábrica y bodega de solventes situada en la colonia San Nicolás, en León.

Brian se encontraba trabajando en las instalaciones cuando ocurrió el siniestro.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, el cantante sufrió quemaduras graves que afectaron aproximadamente el 80% de su cuerpo, además de lesiones en las vías respiratorias.

Tras el accidente, fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se complicó y falleció cinco días después.

¡El Bronco y su Banda confirma su fallecimiento!

La agrupación dio a conocer la triste noticia mediante un mensaje publicado en sus canales oficiales.

“Con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero BRIAN EZEQUIEL VELA RODRÍGUEZ, quien luchó como un verdadero guerrero”, expresó el grupo.

Antes del fallecimiento, sus integrantes, familiares y seguidores habían solicitado oraciones por la recuperación del joven cantante, cuyo estado era delicado.

La agrupación también pidió respeto y privacidad para su familia durante estos momentos difíciles.

¿Cómo ocurrió el incendio en la fábrica?

Según información difundida por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, el incendio fue reportado alrededor de las 17:10 del viernes 23 de octubre.

En el inmueble se almacenaban sustancias inflamables como thinner, alcohol, acetona, acetato de butilo y tolueno.

La presencia de estos productos complicó las labores de emergencia y obligó a movilizar a bomberos, personal de Protección Civil y otras instituciones de seguridad.

Por prevención, las autoridades evacuaron a residentes de viviendas cercanas mientras los equipos especializados trabajaban para controlar las llamas.

El incendio fue controlado esa misma noche.

Tenía apenas 19 años y una carrera musical por delante

Brian Vela formaba parte de El Bronco y su Banda, una agrupación dedicada a la música regional mexicana.

Además de su actividad artística, el joven trabajaba en una fábrica de solventes para obtener ingresos y sostener sus proyectos personales.

Su fallecimiento generó mensajes de condolencia entre compañeros, seguidores y personas cercanas al grupo.