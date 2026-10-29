¿De qué murió Patrick Stewart, el reconocido actor de 'X-Men' y 'Star Trek'?

El mundo del espectáculo despide a una de sus figuras más universales e imponentes. Sir Patrick Stewart, el venerado actor de formación clásica que definió la ciencia ficción moderna y el teatro shakesperiano, falleció el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles a los 86 años. El intérprete partió rodeado por su esposa Sunny Ozell, sus hijos Sophie y Daniel, y un círculo íntimo de allegados entre música en vivo, oraciones y recuerdos.

La noticia fue confirmada este jueves a través de un emotivo comunicado de su familia en redes sociales, donde se revelaron los detalles de su deceso tras una "breve y desgarradora lucha" contra dos patologías neurodegenerativas combinadas: la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa (...), tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. Ha partido sostenido por el cálido abrazo de su familia y amigos" — expresó el escrito oficial de sus allegados.

Las causas tras su partida: Una batalla contra el deterioro cognitivo

Aunque la salud del actor se mantuvo en estricta privacidad durante sus últimos meses, la familia decidió visibilizar la causa de su fallecimiento para concientizar sobre el impacto de estas condiciones cerebrales.

El Alzheimer y la Demencia de Lewy: El actor padecía una compleja combinación neurológica. Mientras el Alzheimer —causa más frecuente de demencia a nivel global— provoca la pérdida progresiva de la memoria y la reducción del tejido cerebral, la demencia con cuerpos de Lewy actúa como el segundo tipo de demencia más común. Esta última se caracteriza por depósitos anómalos de proteína en las neuronas, afectando no solo las funciones cognitivas y la memoria, sino también provocando rigidez motora, temblores y severas alteraciones del sueño y del estado de ánimo.

En honor a su batalla, la familia solicitó que, en lugar de arreglos florales, los admiradores realicen donaciones conmemorativas al Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins y a la Fundación de Cuidadores de Alzheimer de América.

De una infancia difícil a convertirse en leyenda shakesperiana

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (West Yorkshire, Inglaterra), la infancia de Stewart estuvo marcada por la vulnerabilidad económica y los arrebatos de violencia doméstica de su padre, un exsargento del Ejército. El propio actor recordaría a lo largo de su vida que su salvación fue Cecil Dormand, un profesor de inglés que detectó su talento innato, le entregó una obra de Shakespeare a los 15 años y le abrió la puerta a una beca teatral en Bristol.

Tras debutar profesionalmente en 1959 en Cyrano de Bergerac, Stewart se unió a la emblemática Royal Shakespeare Company en 1966. A lo largo de siete décadas sobre las tablas, encarnó a personajes monumentales desde Claudio hasta Macbeth, obtuvo dos premios Laurence Olivier, una candidatura al Tony y se consagró en las mecas teatrales del West End londinense y Broadway.

El salto al fenómeno global: Picard y el Profesor X

A pesar de que su gran pasión declarada fue siempre el teatro de repertorio, el destino le tenía reservado un lugar de honor en la cultura pop global:

La frontera final (Star Trek): En 1987 aceptó liderar Star Trek: The Next Generation como el Capitán Jean-Luc Picard, un papel que desempeñó en televisión y cine durante décadas, concluyendo con la aclamada serie Star Trek: Picard (2020-2023).

El líder mutante (X-Men): En el año 2000, conquistó a una nueva generación interpretando al Profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men de Marvel, papel que retomaría en múltiples entregas cinematográficas, incluida su esperada aparición póstuma en Avengers: Doomsday.

A lo largo de su trayectoria, acumuló nominaciones a los Premios Emmy, Globos de Oro y Screen Actors Guild (SAG), además de haber sido galardonado con un premio Grammy por su narración en Pedro y el lobo. En el año 2010, fue condecorado con el título de Caballero (Sir) por la reina Isabel II de Inglaterra.

Activismo, filantropía y un legado de humanidad

Más allá de los focos y las cámaras, Sir Patrick Stewart destacó por un compromiso político y social inquebrantable. Acompañado por sus convicciones progresistas, fue un ferviente activista contra la violencia de género —a través de la organización Refuge y colaboraciones con Amnistía Internacional—, defensor del derecho al suicidio asistido, promotor del bienestar animal y de los servicios de salud mental para veteranos de guerra.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó la esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la última frontera a bordo de la nave Enterprise. Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida", concluyeron sus allegados en su despedida.