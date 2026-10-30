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Patinadora que interpretaba a Ariel se golpeó la cabeza contra el hielo

La artista perdió el equilibrio durante una acrobacia en pareja y sufrió un fuerte impacto ante la mirada de cientos de espectadores.

Red Uno de Bolivia

30/10/2026 10:34

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Patinadora que interpretaba a Ariel cayó de cabeza sobre el hielo. Imagen captura de video.
Estados Unidos

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Un espectáculo de Disney On Ice terminó en momentos de tensión luego de que una patinadora que interpretaba a la princesa Ariel sufriera una aparatosa caída durante una presentación realizada el 27 de octubre de 2026 en San José, California.

El accidente ocurrió mientras realizaba una acrobacia junto al artista que interpretaba al príncipe Eric. Durante la maniobra, él la sostenía de una pierna mientras giraban sobre el hielo, pero perdió el control y ambos terminaron cayendo a la pista.

La patinadora golpeó fuertemente la cabeza y parte del cuerpo contra el hielo. Quedó tendida durante varios segundos y se sujetó la cabeza, mientras los espectadores observaban con preocupación lo ocurrido.

Su compañero se acercó rápidamente para auxiliarla. Después de conseguir incorporarse, ambos abandonaron la pista.

Hasta el momento, la producción de Disney On Ice no ha difundido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la artista ni ha confirmado si sufrió alguna lesión.


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