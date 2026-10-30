Un espectáculo de Disney On Ice terminó en momentos de tensión luego de que una patinadora que interpretaba a la princesa Ariel sufriera una aparatosa caída durante una presentación realizada el 27 de octubre de 2026 en San José, California.

El accidente ocurrió mientras realizaba una acrobacia junto al artista que interpretaba al príncipe Eric. Durante la maniobra, él la sostenía de una pierna mientras giraban sobre el hielo, pero perdió el control y ambos terminaron cayendo a la pista.

La patinadora golpeó fuertemente la cabeza y parte del cuerpo contra el hielo. Quedó tendida durante varios segundos y se sujetó la cabeza, mientras los espectadores observaban con preocupación lo ocurrido.

Su compañero se acercó rápidamente para auxiliarla. Después de conseguir incorporarse, ambos abandonaron la pista.

Hasta el momento, la producción de Disney On Ice no ha difundido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la artista ni ha confirmado si sufrió alguna lesión.