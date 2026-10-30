¿Quiere atraer abundancia? El ritual del laurel que se realiza este 31 de octubre

Una tradición vinculada con las creencias populares propone realizar un sencillo ritual cada 31 de octubre: colocar una hoja de laurel debajo de un plato blanco para atraer simbólicamente la prosperidad, la abundancia y la tranquilidad de cara al mes de noviembre.

Según estas creencias, el laurel está relacionado con la victoria, el éxito y la prosperidad, mientras que el plato blanco representa la claridad, la protección y los nuevos comienzos.

La combinación de ambos elementos se interpreta como un gesto simbólico para dejar atrás las preocupaciones y abrir paso a nuevas oportunidades.

Para realizar este ritual, se recomienda elegir una hoja de laurel seca, entera, limpia y sin marcas visibles. También se necesita un plato blanco, que puede ser de uso cotidiano, siempre que esté limpio y seco. Primero se coloca la hoja debajo del plato y luego se apoya sobre una superficie firme.

Una vez preparado, la persona puede tomarse unos minutos para expresar una intención o deseo para el nuevo mes. Entre las peticiones más habituales se encuentran la estabilidad económica, nuevas oportunidades laborales, el cumplimiento de proyectos y el bienestar familiar.

Después de realizar el ritual, la hoja puede retirarse y desecharse sin ninguna indicación especial. No existe un tiempo establecido para mantenerla debajo del plato ni una regla única sobre cómo debe eliminarse.

Aunque esta práctica se relaciona popularmente con la abundancia y la buena suerte, no existe evidencia científica de que colocar una hoja de laurel debajo de un plato atraiga dinero o garantice resultados.