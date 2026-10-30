La Ciudad de México hizo historia al conseguir un nuevo récord Guinness con la Catrina más alta del mundo. La monumental figura, instalada en el Zócalo capitalino como parte de la Ofrenda de Día de Muertos 2026, alcanzó una altura oficial de 33,411 metros, superando ampliamente la marca anterior de 28,15 metros.

La impresionante estructura fue elaborada mediante técnicas tradicionales de cartonería y contó con la participación de más de 140 artesanos del Taller de Arte Xibalbá, quienes dieron forma a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana.

La obra rinde homenaje a la emblemática Calavera Garbancera, creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada y que posteriormente se popularizó como La Catrina.

La figura alcanza los 33,411 metros de altura, superando por más de cinco metros el récord anterior, que pertenecía a Puerto Vallarta, Jalisco, con una Catrina de 28,15 metros, registrada en 2023.

Su enorme estructura destaca en la Plaza de la Constitución y se convirtió en una de las principales atracciones de las celebraciones de Día de Muertos en la capital mexicana.

Imagen captura RR.SS.

En su elaboración participaron más de 140 artesanos del Taller de Arte Xibalbá, quienes utilizaron técnicas tradicionales de cartonería para dar vida a esta monumental representación.

El proyecto combina el trabajo artesanal con la ingeniería necesaria para construir y sostener una figura de más de 33 metros de altura.

La Catrina forma parte de una instalación que celebra las tradiciones mexicanas y el Día de Muertos. El espacio está acompañado por miles de flores de cempasúchil, alebrijes y otros elementos decorativos que convierten al Zócalo en un escenario dedicado a la memoria de quienes ya partieron.

La propuesta busca destacar la riqueza cultural y artística de México, además de rendir homenaje a las personas fallecidas mediante una de las celebraciones más representativas del país.

La monumental figura está instalada en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de Ciudad de México. Según la información proporcionada, la exhibición es gratuita y permanecerá abierta al público hasta el 3 de noviembre de 2026.

Con sus 33,411 metros de altura, la Catrina no solo se convierte en un atractivo para visitantes y turistas, sino también en un homenaje al arte popular mexicano y a una tradición que cada año reúne a miles de personas.