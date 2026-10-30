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Streamer intenta doblar su nuevo celular plegable y termina rompiéndolo

Caren Babaknia puso a prueba la resistencia del dispositivo plegable, pero el experimento terminó en un accidente: el teléfono acabó dañado durante la prueba.

Red Uno de Bolivia

30/10/2026 11:22

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Streamer intenta doblar su nuevo celular y termina rompiéndolo. Imagen captura de video.
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Lo que comenzó como una prueba para comprobar la resistencia de su nuevo celular terminó de la peor manera. El streamer Caren Babaknia intentó doblar su recién estrenado iPhone Duo para poner a prueba su mecanismo de plegado, pero terminó rompiendo el dispositivo.

El experimento, que buscaba comprobar hasta dónde podía soportar el teléfono, tuvo un desenlace inesperado: el equipo no resistió la maniobra errada, puesto que intentó plegarlo al lado que no correspondía y quedó fuera de funcionamiento.

El momento llamó la atención en redes sociales:


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