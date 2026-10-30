Lo que comenzó como una prueba para comprobar la resistencia de su nuevo celular terminó de la peor manera. El streamer Caren Babaknia intentó doblar su recién estrenado iPhone Duo para poner a prueba su mecanismo de plegado, pero terminó rompiendo el dispositivo.

El experimento, que buscaba comprobar hasta dónde podía soportar el teléfono, tuvo un desenlace inesperado: el equipo no resistió la maniobra errada, puesto que intentó plegarlo al lado que no correspondía y quedó fuera de funcionamiento.

El momento llamó la atención en redes sociales: