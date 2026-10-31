¿Qué pasó en Ivirgarzama? Las claves del conflicto que terminó con vehículos incendiados

Lo que comenzó como una disputa por el control de rutas y paradas del transporte público terminó en enfrentamientos entre dos organizaciones, un edificio incendiado y varios vehículos reducidos a cenizas.

Los incidentes se registraron entre el viernes 30 y la madrugada del sábado 31 de octubre en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba, donde integrantes de Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto mantienen diferencias por la prestación del servicio de transporte.

Las imágenes difundidas durante y después del conflicto muestran la magnitud de los daños: minibuses, motocicletas y una volqueta quemados, instalaciones afectadas por el fuego y personas intentando recuperar objetos de entre los restos calcinados.

¿Por qué comenzó el conflicto entre transportistas?

La disputa se relaciona con el control de rutas, paradas y salidas del transporte público en Ivirgarzama.

Según reportes locales, la cooperativa 12 de Agosto reclama el reconocimiento de una parada para desarrollar sus actividades, mientras integrantes de Trans Carrasco Tropical se oponen a la instalación de otro punto de operación en el sector.

El desacuerdo no es reciente. Ambas organizaciones ya mantenían tensiones por las condiciones en las que debían prestar sus servicios.

Durante la jornada del viernes se denunciaron incidentes previos, entre ellos daños a vehículos y a una carpa utilizada por transportistas. Estas versiones forman parte de los antecedentes difundidos por testigos y representantes de los sectores involucrados.

La situación se agravó la noche del viernes 30 de octubre, cuando grupos vinculados con ambas organizaciones protagonizaron enfrentamientos en las calles de Ivirgarzama.

Los primeros reportes situaron los incidentes más intensos alrededor de las 22:00.

En videos grabados por vecinos y difundidos mediante redes sociales se observaron personas lanzando piedras, palos, petardos y otros artefactos pirotécnicos.

Las detonaciones, el humo y los desplazamientos de los grupos enfrentados generaron temor entre los habitantes de la zona.

Ante el riesgo de quedar en medio de la confrontación, algunos comerciantes optaron por cerrar sus negocios.

Uno de los hechos más graves se registró durante la madrugada del sábado, cuando se produjo un incendio en las instalaciones donde funcionaba la sede de Trans Carrasco Tropical.

El fuego alcanzó el inmueble y varios motorizados que se encontraban dentro y en sus alrededores.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron llamas, humo y daños en la infraestructura.

Con la llegada de la mañana del sábado, los daños se hicieron más evidentes.

En el sector se observaron varios minibuses, una volqueta y motocicletas destruidos por el fuego, además de otros motorizados afectados.

El inmueble presentó vidrios rotos, letreros destrozados y daños importantes en sus instalaciones.

Después de varias horas de confrontación, se reportó la dispersión de los grupos enfrentados y la recuperación del control en el sector.

La mañana de este sábado, la sede de Trans Carrasco Tropical permanecía acordonada.

Aunque los enfrentamientos habían disminuido, los vehículos quemados y los destrozos eran visibles en el lugar.

Los pobladores permanecían atentos ante la posibilidad de nuevos incidentes.