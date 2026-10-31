El Ministerio Público solicitará 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola para Max Jhonny Fernández Rea, de 23 años, hijo del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra.

La audiencia cautelar se instaló este sábado 31 de octubre en el Palacio de Justicia y continúa en desarrollo, mientras se aguarda la determinación del juez sobre su situación jurídica.

El joven es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y legitimación de ganancias ilícitas, luego de ser aprehendido durante el operativo policial en el que también fue capturado su padre.

Desde el Palacio de Justicia, se reportó que el fiscal adelantó que solicitará la medida extrema por el lapso de 180 días en el centro penitenciario de Palmasola.

Entre los elementos que forman parte de la investigación se encuentra el hallazgo de más de 400.000 dólares y 42.000 bolivianos, además de vehículos de lujo.

Según los antecedentes del caso, presuntamente intentó impedir que los efectivos policiales ejecutaran la orden de aprehensión contra el exalcalde.

La audiencia cautelar había quedado pendiente desde el viernes 30 de octubre, cuando fue declarada en cuarto intermedio y reprogramada para este sábado debido a la carga procesal del juez.

Hasta el momento, la audiencia continúa en el Palacio de Justicia y se espera conocer la resolución judicial sobre las medidas cautelares que se aplicarán al investigado.