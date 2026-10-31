Legisladores cuestionan la reelección de Roberto Julio Castro en Diputados

La elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados estuvo marcada por momentos de tensión y enfrentamientos entre legisladores. Durante la sesión se registraron peleas, empujones e insultos, en medio de cuestionamientos al procedimiento para elegir a las nuevas autoridades de la instancia legislativa.

En medio de este escenario, Julio Castro Salazar fue reelegido como presidente de la Cámara de Diputados para la legislatura 2026-2027. Sin embargo, la decisión fue rechazada por algunos parlamentarios, quienes denunciaron que la elección se realizó sin respetar los procedimientos democráticos y cuestionaron la legitimidad de la nueva directiva.

“Hay grupos fascistas al estilo del Movimiento al Socialismo que no han querido respetar que prime la democracia. Al saber que habían perdido, que tenían todo perdido, han querido tomar la testera al estilo del Movimiento al Socialismo. Han oprimido la democracia y, bueno, ya tenemos nueva directiva en la Cámara de Diputados”, manifestó el diputado de Libre, Rafael López.

Asimismo, otra parlamentaria calificó la reelección como vergonzosa y sostuvo que Castro ya tenía observaciones.

“Nadie puede tener una representación sin legitimidad. La Asamblea de la Cámara de Diputados no tiene todavía una representación y una directiva, porque esta directiva ha entrado por las ventanas”, afirmó Sandra Rivero, diputada del PCC.

En ese contexto, uno de los legisladores lanzó duras acusaciones contra el presidente reelecto. “El señor Castro, a partir de hoy, es un dictador, es un sinvergüenza, es un asaltante de la democracia”, expresó Lissa Claros, diputada de Libre.

La posesión de las nuevas autoridades está prevista para el 5 de noviembre, fecha en la que asumirán oficialmente sus funciones para la legislatura 2026-2027.