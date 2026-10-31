Transporte federado exige intervención de autoridades tras enfrentamientos en Ivirgarzama

El transporte federado expresó su rechazo a los hechos de violencia registrados en Puerto Villarroel, en el conflicto entre la cooperativa 12 de Agosto y Trans Carrasco. El sector cuestionó que las autoridades municipales no hayan logrado resolver el problema, pese a que se trata de una disputa que se arrastra desde hace tiempo.

Desde el transporte federado, al que está afiliada la cooperativa 12 de Agosto, lamentaron lo ocurrido y condenaron las acciones violentas, independientemente de qué sector las haya protagonizado.

“Realmente estos hechos son totalmente reprochables, venga de donde venga. De hecho, nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de acciones violentas, reitero, de donde sea que venga”, manifestó uno de sus representantes.

El dirigente señaló que el conflicto por el funcionamiento de la cooperativa y las dificultades que enfrenta para desarrollar sus actividades laborales no es reciente. Por lo que, pidió la intervención de la Policía, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y las autoridades municipales de Puerto Villarroel para encontrar una solución pacífica.

“Nosotros ya habíamos advertido que podrían agravarse las cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay una acción que no te permite trabajar, que vulnera tus derechos al trabajo, tus derechos fundamentales, y las autoridades municipales tratan de arreglar el problema con la ausencia total del órgano jurisdiccional”, sostuvo.

Por otra parte, el representante afirmó que no existe inconveniente en que los integrantes de la cooperativa 12 de Agosto puedan afiliarse al transporte libre, si ese fuera el motivo de las diferencias que impiden su operación.

Finalmente, reiteró que la principal demanda del transporte federado es que se restablezca la tranquilidad en Puerto Villarroel y se garantice el derecho al trabajo de los transportistas involucrados.