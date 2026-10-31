La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció un plan de control vial para este 1 y 2 de noviembre, debido a la gran afluencia de personas que acudirán a los cementerios municipales por la celebración de Todos Santos.

La medida contempla restricciones a la circulación vehicular en inmediaciones de seis camposantos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los visitantes y mantener el orden durante ambas jornadas.

Los cementerios donde se aplicarán los cortes de calles son: el Cementerio General, Hamacas, Pampa de la Cruz, Nuevo Palmar, El Pajonal y Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la zona de La Cuchilla.

Ante estas restricciones, se recomendó a la población tomar previsiones al momento de trasladarse, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de Tránsito que estará desplegado en los diferentes puntos.

Asimismo, se pidió a los conductores considerar posibles desvíos y planificar sus recorridos con anticipación para evitar inconvenientes durante las visitas a los cementerios.