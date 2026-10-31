Santa Cruz activa el plan Todos Santos con controles y cortes de vías en los cementerios

A pocas horas de la celebración de Todos Santos, el municipio cruceño prepara un operativo de seguridad y ordenamiento vial en los cementerios municipales.

El plan contempla la participación de alrededor de 500 personas, entre policías y funcionarios, además de cortes de circulación en los alrededores de los camposantos para facilitar el ingreso de las familias.

Desde el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, uno de los 26 cementerios municipales de Santa Cruz, se informó que el recinto permanece cerrado al público durante este 30 y 31 de octubre, en cumplimiento de un instructivo municipal.

La atención al público está prevista para este sábado 1 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 21:00, horario en el que las familias podrán ingresar para visitar a sus seres queridos en el marco de la festividad.

De acuerdo con el reporte, el operativo municipal contempla la participación de aproximadamente 500 personas. De ese total, alrededor de 100 funcionarios estarán dentro de los camposantos para brindar seguridad y orientación a los visitantes y feligreses que acudan durante estas jornadas.

Asimismo, en los alrededores de los cementerios ya comenzaron los trabajos de organización del tráfico vehicular. Unos 45 agentes viales estarán encargados de orientar a los conductores y peatones en los principales accesos.