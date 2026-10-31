Tradición y memoria: el arte floral en Beni para recibir a las almas

En medio del profundo arraigo cultural que caracteriza a la festividad de Todos Santos en Bolivia, entre el 1 y 2 de noviembre, los trabajadores del departamento de Beni intensifican sus labores para abastecer de ofrendas a las familias que recibirán a los ajayus.

“Estamos siempre previendo estas fechas para dar a las familias estos arreglos florales que hacemos con mucho empeño para que a nuestros seres queridos sean recordados”, afirmó una vendedora local de flores.

La elaboración de estos ornamentos exige tanto destreza manual como una cuidadosa planificación previa ante la alta demanda de la temporada festiva.

“Estoy 6 años haciendo este trabajo”, destacó la experimentada artesana al referirse al recorrido que posee en este oficio tradicional.

Cada detalle es considerado minuciosamente para garantizar un producto duradero y estético destinado a honrar la memoria familiar en los camposantos.

“Estoy trabajando con material artificial, me toma alrededor de 5 minutos hacer los ramos”, puntualizó sobre el dinámico proceso productivo.