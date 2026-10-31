Feria de Todos Santos en Cochabamba ofrece t'anta wawas y productos tradicionales

A pocas horas de recibir la festividad de Todos Santos, la tradicional feria instalada en inmediaciones de las calles Lanza, Aroma y Brasil bulle de actividad este sábado a mediodía. Las caseritas han desplegado una gran variedad de productos tradicionales para que la población pueda armar sus mast'akus y recibir a las almas como manda la costumbre.

Desde tempranas horas, los puestos lucen una colorida oferta de masitas recién horneadas, bizcochos, coronas, confeti y frutas de temporada.

Pese al encarecimiento de la canasta familiar, las comerciantes han optado por mantener precios accesibles para apoyar el bolsillo de las familias cochabambinas.

"Estamos ofreciendo masitas, la variedad tradicional. Estamos dando la docena a 20, a 15 y a 30 bolivianos, dependiendo de la calidad. No hemos hecho subir tanto porque las cosas están caras, pero que vengan las caseritas: masas fresquitas y bien elaboradas", dijo Doña Indira, comerciante del sector.

Por su parte, otras vendedoras destacaron la calidad de sus productos y recalcaron el cariño con el que esperan a la clientela.

"La venta está más o menos. Caseritas, por favor, vengan a la calle Lanza y Aroma a comprar las masitas, las t'anta wawitas, porque son económicas, según el bolsillo. Y son de puro bizcocho, no son masa de pan. Se les va a atender con todo cariño, con todo amor, mamacitas lindas", expresó otra de las caseritas.

Además de la repostería tradicional —que incluye las clásicas t'anta wawas con caritas, cruces y masitas especiales—, la feria cuenta con todos los elementos indispensables para la ocasión como coronas artesanales y confeti, además de variedad de frutas frescas para armar la mesa de bienvenida.

La Feria de Todos Santos mantendrá sus puertas abiertas y espera a la población hasta mañana, domingo, a mediodía. Las comerciantes invitan a todas las personas que aún no realizaron sus compras de última hora a apersonarse por las calles Lanza, Aroma y Brasil para adquirir sus productos con la tradicional calidez cochabambina.