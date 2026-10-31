La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) abrió una investigación para identificar a los presuntos instigadores y responsables de los incendios y destrozos registrados durante la noche del viernes 30 y la madrugada del sábado 31 de octubre.

El conflicto ocurrió en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, donde integrantes de Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto mantienen una disputa por el control de rutas y paradas del transporte público.

La confrontación terminó con una infraestructura incendiada, varios motorizados destruidos y cuantiosos daños materiales que todavía deben ser evaluados por las autoridades.

El comandante general de la Policía Boliviana, general Adrián Álvarez, confirmó este sábado que efectivos de la FELCC ya se encuentran en la localidad para investigar lo ocurrido.

“Sí, se ha aperturado una investigación por parte de la FELCC que se encuentra precisamente en esta localidad para poder determinar quiénes han sido los principales instigadores que han participado en estos hechos, quiénes han cometido estos actos de vandalismo”, informó.

La autoridad explicó que las investigaciones permitirán establecer quiénes participaron en los enfrentamientos y quiénes tuvieron responsabilidad en la destrucción de bienes.

Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas aprehendidas como resultado de esta investigación.

Los hechos de violencia comenzaron cerca de las 22:00 del viernes, cuando grupos vinculados a las organizaciones de transporte protagonizaron enfrentamientos en las calles de Ivirgarzama.

Durante la confrontación se registró el lanzamiento de piedras, petardos y otros objetos, mientras las detonaciones y el humo generaron temor entre los vecinos.

En medio de los disturbios, un incendio afectó la sede de Trans Carrasco Tropical.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron minibuses, motocicletas y una volqueta calcinados, además de ventanas rotas y otros destrozos en la infraestructura.

Algunos reportes preliminares mencionan más de diez vehículos afectados, aunque todavía no existe una cuantificación policial definitiva de los daños.

Pese a la magnitud de los enfrentamientos, el comandante Álvarez indicó que la Policía no recibió reportes oficiales de personas lesionadas durante los incidentes.

“Debo manifestar que no tenemos reportes de daños personales o lesiones de personas que hayan participado”, señaló la autoridad.

Según los antecedentes conocidos, las diferencias entre Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto están relacionadas con la operación de rutas y paradas del transporte público.

Ambas organizaciones mantienen desacuerdos sobre las condiciones en las que deben prestar el servicio en Ivirgarzama.