Tras convivir un día en la comunidad de Asunción de Quiquibey junto al pueblo Mosetén, el equipo de Tierra Nuestra continuó su travesía por el territorio indígena y Parque Nacional Pilón Lajas. En esta oportunidad, la expedición navegó durante aproximadamente tres horas río arriba por el Quiquibey para llegar a la remota comunidad de San Bernardo, hogar de la nación indígena Tsimane.

Los Tsimanes, conocidos por ser defensores de la naturaleza, han captado la atención del mundo científico por sus sorprendentes índices de salud y longevidad, y es considerada una de las poblaciones que más lento envejece en el planeta.

La ciencia tras el "secreto" tsimane

Estudios antropológicos y médicos realizados por instituciones universitarias de Estados Unidos han analizado la notable condición física de este pueblo ancestral. Las investigaciones determinaron que los tsimanes conservan una salud cardiovascular privilegiada, manteniendo una circulación arterial óptima a lo largo de su vida.

Durante el trayecto en bote, Don Clemente, guía de la zona, explicó los pilares que explican por qué estos habitantes viven más de un siglo manteniendo intacta su vitalidad.

"Se ha hecho investigación a través de antropólogos. Según el estudio, las arterias de sus venas corren muy frecuente. ¿Por qué no envejecen rápido? Porque no piensan casi en tener dinero, no tienen ese estrés. Viven una vida tranquila, armoniosa y libre; cazan, pescan, comen y no viven apurados", relató el guía.

Alimentación orgánica y fortaleza física

A pesar de vivir en condiciones sencillas, la dieta tsimane se basa en el consumo de productos 100% orgánicos, cultivados sin químicos ni fertilizantes. Entre sus alimentos principales están yuca, plátano, walusa, puña, caña, arroz y carnes de caza y pesca. Además, aunque a la vista su contextura pueda parecer delgada, poseen una fuerza y resistencia excepcionales. Asimismo, existen adultos mayores de entre 80, 90 e incluso más de 120 años que continúan caminando, cocinando, cosechando y acarreando agua de manera totalmente independiente.

Además de su asombrosa salud, la comunidad de San Bernardo preserva de forma intacta sus costumbres ancestrales. Los Tsimanes mantienen viva su lengua nativa, y mantienen un estilo de vida casi monolingüe —especialmente en el caso de las mujeres— y una profunda conexión espiritual y de respeto con la naturaleza.

La continuación de esta expedición e inmersión en la selva se transmitirá el próximo fin de semana a través de las pantallas de Red Uno.