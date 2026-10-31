¡Halloween también se vivirá en las alturas de La Paz y El Alto! La empresa estatal Mi Teleférico anunció una jornada especial para este sábado 31 de octubre, con la ampliación de su horario de atención hasta las 23:00 y una serie de actividades para sorprender a niños, jóvenes y adultos.

La iniciativa busca facilitar los desplazamientos de las familias que participarán en las celebraciones de Halloween, además de ofrecer experiencias diferentes durante los recorridos por el sistema de transporte por cable.

Las diez líneas permanecerán habilitadas desde las 06:30 hasta las 23:00, mientras que las actividades especiales comenzarán a partir de las 18:00.

Una de las principales sorpresas estará dirigida a los más pequeños de la familia.

Desde las 18:00, Mi Teleférico realizará la entrega de dulces a los niños que lleguen disfrazados a siete estaciones seleccionadas.

Los puntos anunciados son:

Irpavi , de la Línea Verde.

Mirador , de la Línea Amarilla.

Prado , de la Línea Celeste.

16 de Julio , de la Línea Azul.

Central , de la Línea Roja.

Villarroel , de la Línea Blanca.

Obelisco, de la Línea Morada.

La actividad permitirá que los niños participen de las celebraciones mientras disfrutan de los recorridos en compañía de sus familiares.

Pero las sorpresas no terminan con los dulces. Las líneas Roja y Celeste serán escenario de una experiencia especial denominada “Cuentos y Espantos”.

Entre las 18:00 y las 21:00, narradores compartirán historias de miedo, leyendas urbanas y relatos misteriosos mientras los pasajeros se desplazan sobre la ciudad.

Los microrrelatos tendrán una duración aproximada de seis a ocho minutos, pensada para recorridos que duran alrededor de diez minutos.

La propuesta contempla una sorpresa adicional al llegar a la estación de destino, convirtiendo el viaje habitual en una experiencia de Halloween.