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Alcaldía de Santa Cruz publica precios de flores para Todos Santos

La lista incluye precios por unidad, docena, paquete y amarro para distintas variedades de flores. Entre los valores referenciales figuran montos de 3 a 25 bolivianos por unidad y de 30 a 250 bolivianos por docena o presentación.

Red Uno de Bolivia

31/10/2026 17:44

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Venta de flores en Santa Cruz. Foto: Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento.
Santa Cruz, Bolivia

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Con motivo de la conmemoración de la festividad de Todos Santos, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través del Departamento de Defensa al Consumidor, Control de Productos y Servicios, ha publicado la lista oficial de precios referenciales de flores.

Esta medida tiene como objetivo principal orientar a la población y evitar cobros excesivos al momento de adquirir arreglos florales para visitar a los difuntos en los diferentes cementerios de la ciudad.

Detalle de precios por unidad y docena

La tabla difundida por el municipio detalla los costos estipulados tanto de forma unitaria como por docena para variedades tradicionales y de exportación:

  • Ramo popular: De 15 a 20 Bs. (por unidad).

  • Rosas de exportación: 9 Bs. la unidad y 90 Bs. la docena.

  • Rosas locales: 8 Bs. la unidad y 80 Bs. la docena.

  • Gladiolos de La Paz y Cochabamba: 8 Bs. la unidad y 80 Bs. la docena.

  • Clavelines de Cochabamba: 5 Bs. la unidad y 50 Bs. la docena.

  • Crisantemos de empresa local: 9 Bs. la unidad y 90 Bs. la docena.

  • Grissoles: 9 Bs. la unidad y 90 Bs. la docena.

  • Gerber local: 10 Bs. la unidad y 120 Bs. la docena.

  • Cartuchos: 3 Bs. la unidad y 30 Bs. la docena.

  • Ave de paraíso: 7 Bs. la unidad y 70 Bs. la docena.

  • Lirios tallo grande perfumado: 25 Bs. (unidad y por tallo) y 250 Bs. la docena.

  • Lirios tallo chico normal: 18 Bs. la unidad y 180 Bs. la docena.

Imagen: Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento.

Costos por paquete y amarro

Asimismo, la normativa municipal establece los precios referenciales para especies comercializadas en presentaciones de paquete o amarro:

  • Ilusión de Cochabamba: 200 Bs. el amarro.

  • Ilusión paceña: 80 Bs. el amarro.

  • Saticia: 120 Bs. el paquete.

  • Licianto: 150 Bs. el paquete.

  • Monte casino: 90 Bs. el paquete.

  • Crisantemos pompom: 250 Bs. el amarro.

  • Astromelias: 170 Bs. el amarro.

  • Margarita de Cochabamba: 250 Bs. el amarro.

Las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía tomar en cuenta estos montos referenciales al momento de realizar sus compras en los mercados y camposantos autorizados, recordando que el control busca garantizar transacciones justas durante estas fechas de alta concurrencia.


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