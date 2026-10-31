La lista incluye precios por unidad, docena, paquete y amarro para distintas variedades de flores. Entre los valores referenciales figuran montos de 3 a 25 bolivianos por unidad y de 30 a 250 bolivianos por docena o presentación.
31/10/2026 17:44
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Con motivo de la conmemoración de la festividad de Todos Santos, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través del Departamento de Defensa al Consumidor, Control de Productos y Servicios, ha publicado la lista oficial de precios referenciales de flores.
Esta medida tiene como objetivo principal orientar a la población y evitar cobros excesivos al momento de adquirir arreglos florales para visitar a los difuntos en los diferentes cementerios de la ciudad.
Detalle de precios por unidad y docena
La tabla difundida por el municipio detalla los costos estipulados tanto de forma unitaria como por docena para variedades tradicionales y de exportación:
Ramo popular: De 15 a 20 Bs. (por unidad).
Rosas de exportación: 9 Bs. la unidad y 90 Bs. la docena.
Rosas locales: 8 Bs. la unidad y 80 Bs. la docena.
Gladiolos de La Paz y Cochabamba: 8 Bs. la unidad y 80 Bs. la docena.
Clavelines de Cochabamba: 5 Bs. la unidad y 50 Bs. la docena.
Crisantemos de empresa local: 9 Bs. la unidad y 90 Bs. la docena.
Grissoles: 9 Bs. la unidad y 90 Bs. la docena.
Gerber local: 10 Bs. la unidad y 120 Bs. la docena.
Cartuchos: 3 Bs. la unidad y 30 Bs. la docena.
Ave de paraíso: 7 Bs. la unidad y 70 Bs. la docena.
Lirios tallo grande perfumado: 25 Bs. (unidad y por tallo) y 250 Bs. la docena.
Lirios tallo chico normal: 18 Bs. la unidad y 180 Bs. la docena.
Costos por paquete y amarro
Asimismo, la normativa municipal establece los precios referenciales para especies comercializadas en presentaciones de paquete o amarro:
Ilusión de Cochabamba: 200 Bs. el amarro.
Ilusión paceña: 80 Bs. el amarro.
Saticia: 120 Bs. el paquete.
Licianto: 150 Bs. el paquete.
Monte casino: 90 Bs. el paquete.
Crisantemos pompom: 250 Bs. el amarro.
Astromelias: 170 Bs. el amarro.
Margarita de Cochabamba: 250 Bs. el amarro.
Las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía tomar en cuenta estos montos referenciales al momento de realizar sus compras en los mercados y camposantos autorizados, recordando que el control busca garantizar transacciones justas durante estas fechas de alta concurrencia.
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