Con una destacada participación de productores, autoridades y empresas, concluyó el encuentro comercial de la miel del Chaco en el municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa). Durante dos intensas jornadas, el evento se consolidó como una plataforma clave para la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, resaltando la pureza y la alta calidad de la producción chaqueña.

Ruedas de negocios e intenciones de compra

El encuentro incluyó talleres de capacitación en costos y mercadotecnia, degustaciones, ruedas de negocios y visita a un apiario para mostrar al país y al mundo el proceso de producción local..

Los resultados comerciales superaron las expectativas gracias al interés de importantes empresas privadas.

"Realmente estamos muy contentos por los resultados que ha tenido este encuentro comercial. Tuvimos la presencia de dos empresas importantes con intenciones de compra: una de Santa Cruz, donde se realizó el cateo correspondiente, y la familia Kuljis, para analizar y evaluar incorporar la miel dentro del canastón navideño", informaron desde la organización.

Potencial productivo y el llamado a proteger a las abejas

El municipio cuenta con 15 asociaciones y más de 350 socios que generan una producción anual que oscila entre 150 y 200 toneladas de miel. Sin embargo, el principal desafío expresado por los apicultores es la comercialización de este volumen, por lo que hicieron un llamado urgente a las instituciones del Estado. Los organizadores instaron al Gobierno central, gobernaciones y municipios a priorizar este producto ecológico introduciéndolo en programas como el desayuno escolar y los canastones corporativos.

El evento cerró con un firme mensaje sobre la protección de la biodiversidad. "Tomemos conciencia de cuidar nuestras abejas, protegerlas y asimismo cuidar lo que es el medio ambiente. Gracias a ellas y a todos los insectos que tratan de sostener la vida de las plantas, nos beneficiamos todos", afirmó un apicultor.

Con la producción garantizada y una calidad comprobada gracias al esfuerzo de sus apicultores, el encuentro en Muyupampa sentó las bases para que la miel del Chaco fortalezca su presencia en el mercado nacional y exterior.