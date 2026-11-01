Reportan trágico accidente de tránsito en La Paz con muertos y heridos

Un choque entre un minibús de servicio público y una volqueta a la altura de Puchuni provocó la muerte de tres personas y dejó nueve heridos en la carretera Quime – Konani, de acuerdo al reporte policial.

Las autoridades policiales desplegaron personal en el lugar del hecho para socorrer a las víctimas e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a reportes preliminares, se conoce que la unidad siniestrada pertenece al sindicato de transporte 25 de Julio y había partido con destino a la sede de Gobierno.

Extraoficialmente se conoce que el vehículo salió vacío de sus oficinas en Quime y se presume que recogió pasajeros a lo largo del trayecto antes del impacto.