Adulto mayor muere tras fuerte choque que incendió su motocicleta en Los Lotes

Las cámaras de seguridad del barrio El Fuerte, ubicado en la zona de Los Lotes de la ciudad de Santa Cruz, captaron el momento exacto en que un vehículo de color verde que transitaba a alta velocidad embistió violentamente a un motociclista de 70 años.

A raíz de la fuerte colisión, la motocicleta quedó completamente envuelta en llamas y dejó al adulto mayor en un estado de extrema gravedad.

Los paramédicos acudieron al lugar del accidente para brindarle los primeros auxilios a la víctima y trasladarla de urgencia a un centro médico cercano.

El hombre ingresó al establecimiento con severas quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo, perdiendo la vida poco tiempo después debido a la severidad de sus lesiones.

Tras confirmarse el deceso del adulto mayor, los allegados del difunto expresaron su profundo dolor e indignación por las circunstancias que rodearon el hecho.

La familia exige que las autoridades identifiquen y procesen al responsable, dado que el conductor del automóvil no asumió ningún tipo de responsabilidad respecto a los costos médicos ni fúnebres.