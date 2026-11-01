Ministro Justiniano explica qué cambiará con la emergencia nacional por El Niño

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó los alcances de la emergencia nacional declarada por el presidente Rodrigo Paz ante los efectos del fenómeno de El Niño y las amenazas climáticas previstas para los próximos meses.

A través de una publicación en sus redes sociales, la autoridad detalló que 114.048 familias de 63 municipios, distribuidos en seis departamentos, sufren las consecuencias de la falta de agua.

De ese total, 78.217 familias están afectadas, mientras que otras 35.831 se encuentran damnificadas, al haber sufrido pérdidas directas en sus medios de subsistencia.

Justiniano explicó que la reducción de las precipitaciones no solamente representa un problema para el abastecimiento de agua de consumo humano, sino también para la agricultura y la ganadería.

Cuando disminuyen las fuentes de agua, las familias productoras enfrentan dificultades para mantener sus cultivos y alimentar a sus animales.

La autoridad precisó que existe una diferencia entre las familias afectadas y las damnificadas.

Las primeras enfrentan consecuencias en sus actividades y condiciones de vida, mientras que las segundas ya han sufrido pérdidas directas, por ejemplo, en cultivos, ganado o medios de subsistencia.

Publicación adjunta ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

El ministro señaló que el fenómeno de El Niño podría provocar condiciones climáticas distintas según la región del país.

En el Altiplano y los Valles podría persistir la escasez de precipitaciones, mientras que otras zonas enfrentarían lluvias intensas, inundaciones y desbordamientos de ríos. También mencionó riesgos de heladas, granizadas e incendios forestales.

Justiniano aclaró que estas previsiones no significan que todos los eventos necesariamente ocurrirán, sino que permiten anticipar las medidas de prevención.

El ministro explicó que el viernes 30 de octubre, las autoridades que integran el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE) evaluaron los informes técnicos y aprobaron recomendar la declaratoria nacional.

Tras esa recomendación, el presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo 5759, que declara Situación de Emergencia Nacional por la sequía y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Justiniano sostuvo que la decisión busca anticiparse a las consecuencias de los eventos climáticos, en lugar de esperar a que las familias pierdan sus cosechas o se produzcan mayores emergencias.

De acuerdo con el ministro, la decisión permitirá fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios.

Cada ministerio deberá participar desde sus competencias, especialmente en áreas como agua, salud, producción agropecuaria, caminos, medioambiente, economía y atención de emergencias.

Desde el Ministerio de Defensa, Defensa Civil coordinará la gestión de riesgos y las acciones de respuesta, con apoyo de las Fuerzas Armadas cuando corresponda.

La autoridad también explicó que se trabaja en mecanismos de financiamiento para contar con mayores recursos.

No obstante, reconoció que todavía deben completarse procedimientos administrativos y financieros.

Entre las acciones previstas se encuentran la identificación de las comunidades con mayor riesgo, la actualización de planes de contingencia y la organización de las capacidades institucionales.

También se contempla preparar la asistencia que pueda necesitar la población, de acuerdo con las evaluaciones de cada región.

El ministro reconoció que la declaratoria no significa que la emergencia esté solucionada.

Por el contrario, aseguró que constituye un paso para organizar una respuesta más rápida y coordinada frente a las necesidades actuales y los posibles eventos climáticos.