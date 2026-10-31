Paz declara emergencia nacional por El Niño: Gobierno movilizará recursos ante sequías e inundaciones

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este sábado 31 de octubre que firmó un decreto de emergencia nacional para enfrentar la sequía que afecta a distintas regiones del país y anticiparse al riesgo de inundaciones durante los próximos meses.

El mandatario explicó que la decisión busca movilizar recursos económicos y humanos, fortalecer la coordinación entre instituciones y gestionar cooperación internacional para responder a las necesidades de las familias afectadas.

“Compatriotas bolivianas, bolivianos, hoy he firmado un decreto de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño”, afirmó el jefe de Estado al anunciar la medida.

Paz advirtió que el país enfrentará condiciones climáticas difíciles y aseguró que el objetivo del Gobierno es reducir las consecuencias sobre la población y el sector productivo.

El presidente sostuvo que la declaratoria responde a una estrategia preventiva para atender los efectos del fenómeno climático antes de que las emergencias se agraven.

“A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara este golpe del medio ambiente, nosotros hemos asumido una decisión con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales para sumar los recursos económicos y humanos para poder tratar este fenómeno”, manifestó.

Según el mandatario, las acciones estarán orientadas a enfrentar dos escenarios: la escasez de agua en determinadas regiones y el riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones en otras zonas del territorio nacional.

“Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones”, advirtió.

El mandatario explicó que la sequía ya afecta a distintas comunidades, mientras otras regiones se preparan ante la posibilidad de lluvias intensas y desbordamientos de ríos.

La situación genera preocupación especialmente en el sector productivo, debido a las consecuencias que puede tener la falta de agua sobre los cultivos y la ganadería.

Uno de los datos destacados por Rodrigo Paz fue la cantidad de comunidades que, según su reporte, ya enfrentan dificultades por la escasez de agua.

“Hay 63 comunidades que ya están sufriendo y se han declarado en sequía y hay otras que se están preparando para posibles inundaciones”, afirmó.

El presidente reconoció que algunas familias necesitarán asistencia para garantizar el consumo de agua y la alimentación de sus animales.

“Sabemos que hay familias que van a sufrir la necesidad de agua, necesidad de forraje, por ejemplo, para el ganado, o una serie de acciones para todo el sector productivo del país”, manifestó.

Las autoridades buscan coordinar medidas de prevención y respuesta para reducir el impacto sobre las poblaciones afectadas.

Paz aseguró que el Ejecutivo utilizará la capacidad de sus instituciones y recurrirá a la cooperación internacional para enfrentar las emergencias climáticas.

La estrategia contempla el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, las gobernaciones, las alcaldías y otras entidades públicas.

“Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que esta sequía, que ya está golpeando a varias regiones del país, y las inundaciones posteriores sean del menor impacto posible”, señaló.

El mandatario afirmó que la prioridad será responder a las necesidades de la población con la mayor rapidez posible.

“Estamos usando nuestros mejores hombres y mujeres de cada institución para darles a ustedes una solución rápida y pronta”, agregó.

Durante su intervención, Paz también comparó las superficies afectadas por incendios forestales en las dos últimas gestiones.

Según las cifras mencionadas por el mandatario, el año pasado se registraron más de 2,6 millones de hectáreas quemadas, mientras que en lo que va de este año la superficie afectada no superaría las 70.000 hectáreas.

“Hemos hecho un trabajo enorme, enorme, para preservar el medioambiente”, sostuvo.

El jefe de Estado insistió en que la participación de todas las instituciones será fundamental para enfrentar los impactos del fenómeno climático.

Además de los recursos económicos, destacó la importancia del personal técnico y operativo que participará en las tareas de asistencia y prevención.

La cooperación entre diferentes niveles de gobierno permitirá identificar las necesidades de agua, alimentos para el ganado y otros insumos destinados a las comunidades afectadas.

El mandatario también pidió la colaboración de la ciudadanía para reducir los riesgos y facilitar el trabajo de las instituciones.

Al concluir su declaración, el presidente sostuvo que el país deberá enfrentar de manera conjunta los desafíos que se presenten durante los próximos meses.

“Estamos encarando nuestros problemas, estamos dando soluciones. Y ahora, en este momento complicado que se viene, vamos, junto a todos los bolivianos y bolivianas, a salir adelante”, expresó.

Paz cerró su mensaje con un llamado a la confianza y a la cooperación nacional.