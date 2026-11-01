De la fiesta a limpiar parques: más de 130 personas fueron arrestadas tras Halloween en Sucre

Más de 130 personas fueron arrestadas en Sucre durante los controles realizados después de la noche de Halloween por infringir la Ley 259, principalmente por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos y lugares no autorizados.

Tras su traslado a dependencias policiales, los infractores tuvieron la posibilidad de cumplir ocho horas de arresto o realizar trabajos comunitarios. La mayoría optó por la segunda alternativa y fue trasladada hasta el Parque Libertadores para efectuar tareas de limpieza.

“Son infractores a la Ley 259. Más de 130 personas arrestadas, infractores bebiendo, tomando bebidas alcohólicas en lugares no establecidos”, informó personal encargado del operativo.

Infractores realizaron limpieza en un parque

Las personas que aceptaron realizar trabajos comunitarios recibieron chalecos para ser identificadas y fueron organizadas en grupos para limpiar diferentes sectores del Parque Libertadores.

“Los trabajos que van a realizar van a ser netamente de limpieza. Tienen todo el Parque Libertadores que está a su frente para que puedan hacer limpieza”, explicó uno de los responsables del procedimiento.

Los efectivos policiales permanecieron en el lugar para controlar el cumplimiento de las tareas.

“Mientras más rápido asean, van a poder retirarse más antes a realizar sus actividades”, se explicó a los infractores antes de iniciar los trabajos.

Desalojaron a 79 personas de un establecimiento

La Policía de Chuquisaca informó que los controles fueron realizados de manera coordinada con funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal, Seguridad Ciudadana, Guardia Municipal y Espectáculos Públicos.

Durante uno de los operativos se identificó un establecimiento que continuaba atendiendo fuera del horario permitido.

“Se ha podido identificar un establecimiento que estaba en atención fuera de horario, donde se pudo desalojar a un total de 79 personas”, informó un capitán de la Policía.

Estas personas fueron conducidas a dependencias correspondientes para determinar las medidas aplicables.

Nueve menores fueron derivados a la Defensoría

Las autoridades también detectaron la presencia de menores de edad durante los controles.

“Tuvimos un total de nueve menores en dos establecimientos que han sido conducidos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, informó el efectivo policial.

La intervención formó parte de los operativos desplegados durante la jornada para controlar locales nocturnos y evitar el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Policía recuerda prohibición de beber en vía pública

Las autoridades recordaron que la Ley 259 establece restricciones para el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

“Parques, plazas, canchas deportivas, todo está realmente prohibido dentro de la Ley 259. Está marcado que no se puede consumir bebidas alcohólicas en vía pública”, señalaron durante el operativo.