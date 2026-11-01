La institución pidió evitar el consumo de bebidas alcohólicas, cuidar a los menores de edad y resguardar las pertenencias para prevenir incidentes durante las visitas a los camposantos.
01/11/2026 12:11
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La Policía Boliviana difundió seis recomendaciones de seguridad para las personas que visitarán los cementerios durante la festividad de Todos Santos 2026, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una jornada tranquila para las familias.
A través de una campaña preventiva, la institución recordó la importancia de cumplir las medidas de seguridad y respetar las normas de convivencia durante la permanencia en los camposantos.
Entre las principales recomendaciones está evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los cementerios, mantener el respeto y el silencio, además de cuidar permanentemente a los niños para evitar que se extravíen.
Asimismo, la Policía pidió a los visitantes mantener limpios los espacios comunes, no dejar basura en las áreas de descanso y seguir las indicaciones del personal policial y de los organizadores.
Otra de las medidas está relacionada con la seguridad personal. La institución recomendó mantener bolsos y mochilas cerrados y siempre a la vista para prevenir posibles robos.
Finalmente, la Policía instó a las familias a compartir estas recomendaciones y contribuir a que las visitas a los cementerios se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, respeto y seguridad.
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