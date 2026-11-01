La Policía Boliviana difundió seis recomendaciones de seguridad para las personas que visitarán los cementerios durante la festividad de Todos Santos 2026, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una jornada tranquila para las familias.

A través de una campaña preventiva, la institución recordó la importancia de cumplir las medidas de seguridad y respetar las normas de convivencia durante la permanencia en los camposantos.

Entre las principales recomendaciones está evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los cementerios, mantener el respeto y el silencio, además de cuidar permanentemente a los niños para evitar que se extravíen.

Asimismo, la Policía pidió a los visitantes mantener limpios los espacios comunes, no dejar basura en las áreas de descanso y seguir las indicaciones del personal policial y de los organizadores.

Otra de las medidas está relacionada con la seguridad personal. La institución recomendó mantener bolsos y mochilas cerrados y siempre a la vista para prevenir posibles robos.

Finalmente, la Policía instó a las familias a compartir estas recomendaciones y contribuir a que las visitas a los cementerios se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, respeto y seguridad.