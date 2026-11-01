La terminal de buses de La Paz registra una escasa afluencia de pasajeros durante esta jornada, situación que preocupa a las empresas de transporte interdepartamental, que aseguran estar atravesando una considerable disminución en la demanda de viajes.

De acuerdo con el reporte desde la terminal, los pasajes hacia Cochabamba se comercializan entre Bs 80 y Bs 90, mientras que las empresas manifiestan su preocupación porque no se estaría aplicando el incremento tarifario establecido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Transportistas esperan mayor movimiento este lunes

Los representantes de las empresas de transporte consideran que la falta de pasajeros representa una importante afectación económica para el sector, debido a que durante esta jornada no se registra el movimiento habitual de viajeros.

Ante este panorama, esperan que la situación mejore este lunes, cuando se prevé el retorno de personas que aprovecharon el feriado largo para trasladarse a diferentes regiones del país.