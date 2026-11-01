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Cementerios listos para Todos Santos: Emacruz retira toneladas de basura en Santa Cruz

Autoridades locales confirman el mantenimiento preventivo, implementando jornadas continuas de barrido y atención prioritaria para recibir a la ciudadanía en óptimas condiciones.

Ximena Rodriguez

31/10/2026 22:04

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Ante el inminente inicio de la festividad de Todos Santos en el país, el municipio de Santa Cruz ha ejecutado labores de mantenimiento en 26 cementerios y ha retirado cerca de 70 de residuos sólidos.

En este contexto, Jesús Antony Soria, jefe de Aseo Urbano, detalló que “esperamos llegar a más o menos unas cien toneladas de basura porque esta labor no para o sea después del feriado de Todos Santos nosotros tenemos que volver a ingresar a los 26 cementerios y volver a realizar la misma limpieza que estamos efectuando”.

Jornadas continuas y cobertura durante el feriado nacional

Para garantizar el éxito de la intervención durante estos dos días de asueto, Emacruz ha desplegado a más de un centenar de trabajadores operativos con el fin de mantener el orden y la higiene en los predios.

El plan contempla acciones permanentes de barrido, recolección especializada y la atención prioritaria de microbasurales en los alrededores de los recintos funerarios.

Las autoridades locales ratificaron su capacidad de respuesta para atender cualquier eventualidad y preservar los recintos en óptimas condiciones a lo largo de toda la gestión administrativa.

Al respecto, el titular del área recalcó que la institución se encuentra preparada para cubrir todas las contingencias necesarias y garantizar la salubridad pública de los visitantes.


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