Cementerios listos para Todos Santos: Emacruz retira toneladas de basura en Santa Cruz

Ante el inminente inicio de la festividad de Todos Santos en el país, el municipio de Santa Cruz ha ejecutado labores de mantenimiento en 26 cementerios y ha retirado cerca de 70 de residuos sólidos.

En este contexto, Jesús Antony Soria, jefe de Aseo Urbano, detalló que “esperamos llegar a más o menos unas cien toneladas de basura porque esta labor no para o sea después del feriado de Todos Santos nosotros tenemos que volver a ingresar a los 26 cementerios y volver a realizar la misma limpieza que estamos efectuando”.

Jornadas continuas y cobertura durante el feriado nacional

Para garantizar el éxito de la intervención durante estos dos días de asueto, Emacruz ha desplegado a más de un centenar de trabajadores operativos con el fin de mantener el orden y la higiene en los predios.

El plan contempla acciones permanentes de barrido, recolección especializada y la atención prioritaria de microbasurales en los alrededores de los recintos funerarios.

Las autoridades locales ratificaron su capacidad de respuesta para atender cualquier eventualidad y preservar los recintos en óptimas condiciones a lo largo de toda la gestión administrativa.

Al respecto, el titular del área recalcó que la institución se encuentra preparada para cubrir todas las contingencias necesarias y garantizar la salubridad pública de los visitantes.