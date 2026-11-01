Exjuez Hebert Zeballos volverá a Palmasola: Justicia revoca su detención domiciliaria

El exjuez Hebert Zeballos retornó al penal de Palmasola tras la decisión judicial que revocó su detención domiciliaria y dispuso su reclusión.

“No puedo ver más sufrir a mi familia; yo puedo aguantar todo”, declaró previamente ante la prensa el exadministrador de justicia, investigado por el caso Maletas.

Efectivos de la Felcn lo aprehendieron en una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra mientras recibía atención médica.

“Está saliendo sangre de mis riñones, estoy botando proteína”, detalló sobre la afectación a su salud.

El exjuez acumuló faltas por problemas de señal en la tecnología de monitoreo que debía controlar su arresto domiciliario.

El acusado criticó que la medida se ejecute sin pruebas de un presunto riesgo de fuga u obstaculización a las investigaciones. En este sentido, la exautoridad señaló que el mecanismo implementado vulnera sus derechos procesales.