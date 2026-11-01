La Justicia dispuso la detención domiciliaria del chofer y considerado hombre de confianza del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de que fuera sometido a una audiencia de medidas cautelares, según confirmó el comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez.

“Evidentemente ha sido aprehendido el chofer, hombre de confianza de Mariaca, y ha sido sometido a una audiencia de medidas cautelares. Él se encuentra en este momento con una detención domiciliaria que ha sido emitida por el órgano jurisdiccional”, informó Álvarez en contacto con los medios de comunicación.

Policía dará cumplimiento a la determinación judicial

El jefe policial indicó que la institución dará cumplimiento a la disposición emitida por la autoridad jurisdiccional, conforme a las condiciones establecidas para la detención domiciliaria.

De acuerdo con la información oficial, el hombre aprehendido no pertenece a la Policía Boliviana, sino que formaba parte de una organización de seguridad.

Su aprehensión se produjo en Santa Cruz, en el marco de investigaciones por presuntos hechos de corrupción vinculados al narcotráfico.

Mariaca permanece detenido en Potosí

Entretanto, el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, enfrenta procesos penales y cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.

La exautoridad fue vinculada a investigaciones por presuntos delitos de corrupción, narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.