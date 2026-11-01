Comando General pide a dos jefes policiales buscados presentarse por el caso Marset

El Comandante General de la Policía Boliviana, Adrián Javier Álvarez, instó este domingo a los dos oficiales de la institución que se encuentran con órdenes de aprehensión vigentes a presentarse ante la justicia para declarar y asumir su defensa, en el marco de la investigación por la sustracción de bienes y dinero de la vivienda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La autoridad policial convocó públicamente al coronel Fernando Moreno y al teniente coronel Erick Correa —declarados en la clandestinidad tras las pesquisas— a apersonarse ante las instancias competentes para dar su testimonio y presentar su versión de los hechos.

Garantías y compromiso con la investigación

Durante su pronunciamiento, el Comandante General aseguró que la institución verde olivo garantiza el respeto absoluto al debido proceso y la objetividad en las indagaciones lideradas por el Ministerio Público.

"De ninguna manera nosotros vamos a obstaculizar. Al contrario, estamos coadyuvando, estamos comprometidos con esta investigación y fundamentalmente con que se establezca la verdad histórica de los hechos", enfatizó Álvarez.

Asimismo, el jefe policial señaló que la institución coadyuva de manera proactiva en las diligencias y que los mandamientos de aprehensión emitidos por la Fiscalía se ejecutan mediante diversos allanamientos realizados tanto en la ciudad de Santa Cruz como en La Paz.

Prudencia sobre el contenido de las maletas

Consultado por los medios sobre los objetos y posibles sumas de dinero extraídas de la vivienda del narcotraficante durante los operativos iniciales, el Comandante indicó que aún es prematuro emitir una postura definitiva.

"Es prematuro poder hacer una precisión. Es precisamente la investigación la que va a establecer, la que va a determinar lo que ha ocurrido, cuál era el contenido, quiénes conocieron sobre este hecho y todos los aspectos inherentes a esta información", recalcó la autoridad.

El Comando General reiteró que aguardará los resultados de los peritajes y las declaraciones formales de los involucrados para esclarecer por completo las irregularidades denunciadas en torno al operativo.