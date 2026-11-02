Identifican a la víctima del fatal embarrancamiento en la avenida Los Leones de La Paz

El trágico embarrancamiento registrado la madrugada de este domingo 1 de noviembre en la avenida Los Leones cobró la vida del subteniente Erlan Ángel Condori Calle, de 28 años, quien en 2023 sobrevivió al recordado accidente militar en el Colegio Militar del Ejército.

El siniestro se produjo en el carril de bajada a la altura de Alto Obrajes, cuando el motorizado conducido por el efectivo militar sufrió un choque contra objeto fijo —impactando contra las barandas de seguridad a la altura del final de la avenida Saavedra—, para posteriormente salir de la vía y precipitarse a una profundidad de aproximadamente 100 metros.

"Personal de Tránsito, juntamente con Bomberos y Radiopatrullas, ha realizado una intervención donde se ha evidenciado un hecho de tránsito. Inicialmente final Av. Saavedra, tenemos un choque a objeto fijo a barandas de seguridad, posterior embarrancamiento. Producto del hecho tenemos daños materiales de consideración en el motorizado y asimismo una persona fallecida, el conductor", informó el oficial de Tránsito, Franklin Cazas.

El impacto destruyó por completo el vehículo y provocó el deceso instantáneo del conductor. Efectivos de la Unidad de Bomberos descendieron al barranco para efectuar el rescate del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas para la autopsia médico-legal correspondiente.

Las autoridades de Tránsito abrieron una investigación para determinar las causas precisas de la pérdida de control del motorizado. Entre las primeras hipótesis policiales se evalúa un presunto consumo de bebidas alcohólicas, extremo que será confirmado o descartado con los exámenes periciales.

De la tragedia de 2023 al fatídico accidente

Condori cobró notoriedad pública el 18 de abril de 2023. En esa fecha, siendo cadete de cuarto año, sobrevivió junto a otro compañero a una caída libre de más de 20 metros desde la torre multipropósito del Colegio Militar "Gualberto Villarroel" durante una demostración conocida como el "salto de la muerte". Tras meses de recuperación y múltiples cirugías, ambos fueron ascendidos al grado de subtenientes.

Este trágico suceso forma parte de una jornada en la que la Policía registró cuatro hechos de tránsito en la sede de Gobierno, entre ellos dos embarrancamientos y dos atropellos a peatones.