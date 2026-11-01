La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada dominical experimentando ligeras variaciones en comparación con las primeras horas del día, situándose levemente por debajo del tipo de cambio oficial fijado por el ente emisor.

Según el reporte actualizado del portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera concluyó la jornada posicionándose en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

El dólar paralelo registra variaciones y así cierra este domingo 1 de noviembre

El movimiento del mercado informal comenzó temprano este domingo. A las 07:00, el tipo de cambio paralelo operaba en Bs 12,01 para la compra, manteniendo el mismo valor de Bs 12,02 para la venta con el que finalmente cerraría la jornada.

En paralelo a las fluctuaciones registradas en el circuito informal, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para esta misma fecha un tipo de cambio oficial de Bs 12,09, marcando una referencia oficial que se mantiene estable frente a la dinámica del mercado paralelo.

Analistas económicos señalan que el monitoreo constante de estas cotizaciones resulta clave para comprender el comportamiento cambiario diario y su impacto en las transacciones cotidianas de la ciudadanía.