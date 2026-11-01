El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de alerta de prioridad naranja debido al pronóstico de vientos moderados a temporalmente fuertes que afectarán al departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe oficial y el aviso de alerta N° 90/26, el evento adverso se registrará desde este domingo 1 de noviembre hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026. Se prevé la presencia de ráfagas de dirección noroeste con velocidades que oscilarán entre los 60 y 90 kilómetros por hora.

Provincias afectadas

El fenómeno impactará específicamente en diversas regiones del territorio cruceño. Las zonas bajo cobertura de alerta incluyen:

Las provincias de Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara y Obispo Santistevan .

El sector oeste de la provincia Chiquitos .

El sur de las provincias Guarayos y Ñuflo de Chávez .

La zona central de la provincia Cordillera.

El Senamhi explicó que una alerta de nivel naranja se emite cuando existe un nivel de amenaza importante, caracterizado por fenómenos no habituales que conllevan un cierto grado de peligro para las actividades habituales del ser humano, por lo que se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias en las áreas señaladas.

Emiten alerta naranja en Santa Cruz por vientos de hasta 90 km/h que se extenderán por cuatro días