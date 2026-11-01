Rurrenabaque, conocida como la "perla turística" del departamento del Beni, destaca por su posición estratégica y su valor ecológico dentro del patrimonio natural de Bolivia. Sin embargo, el municipio enfrenta simultáneamente importantes desafíos de abastecimiento de combustible y retos para la fiscalización ambiental de sus áreas de reserva.

A solo cinco minutos de la plaza principal de la ciudad se encuentra la laguna Los Sauces, un área protegida municipal donde habitan especies de la fauna silvestre como capibaras, aves, reptiles y el caimán negro en su hábitat natural.

"Estamos en una área protegida municipal llamada Los Sauces, donde podemos apreciar la riqueza y la naturaleza viva... Somos afortunados porque tenemos lugares como la laguna Los Sauces y la vertiente", destacó José Guzmán, guía turístico local, al referirse al atractivo de la zona.

La economía local se sustenta principalmente en el turismo, la agricultura y la pesca de especies como el sábalo, la palometa, el pintao y el paiche.

En materia de conectividad urbana y regional, Rurrenabaque se ubica frente al municipio de San Buenaventura (La Paz), conectados mediante el puente sobre el río Beni que divide ambos departamentos y facilita el flujo comercial y de pasajeros.

El servicio de mototaxis constituye el medio de transporte habitual, con tarifas urbanas que van desde los 5 bolivianos dentro del pueblo hasta 7 bolivianos para traslados hacia la terminal.

El sector del transporte local reporta dificultades operativas debido al desabastecimiento de carburantes. Según conductores de mototaxi de la zona, se registran largas filas para adquirir combustible tras varios días sin provisión regular, llegando a pagar hasta 200 bolivianos por 20 litros en el mercado informal.

Desafíos en la protección de la Reserva Pilón Lajas

En las cercanías del municipio se ubica la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas, una unidad de conservación creada el 9 de abril de 1992 que abarca aproximadamente 400.000 hectáreas distribuidas en cuatro municipios entre los departamentos de Beni y La Paz.

El director de la reserva, Álvaro Segovia, explicó que la zona posee un estatus doble al estar superpuesta a territorios indígenas:

Población nativa: Alberga a 23 comunidades pertenecientes a las etnias Tsimane, Mosetén y Tacana, quienes participan activamente en las tareas de conservación.

Limitación de personal: El esquema de vigilancia cuenta actualmente con solo 12 guardaparques para resguardar la totalidad de la extensión territorial, cantidad calificada como desproporcionada por la dirección de la reserva.

Amenazas ambientales: El área protegida enfrenta presiones constantes derivadas de incendios forestales, actividad minera, pesca comercial y pesca ilegal.

La preservación del ecosistema en Rurrenabaque y Pilón Lajas se mantiene como un factor determinante para el desarrollo de la población local y la protección de la biodiversidad regional.