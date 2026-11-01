A partir del mediodía de este primero de noviembre, las familias bolivianas se reúnen en sus hogares para dar la bienvenida a las almas de sus seres queridos.

En este contexto, desde el Cementerio General de La Paz el sacerdote Hernán Aguilar expresó que “esta es una fecha muy importante para el mundo católico cristiano”. Es así que las familias preparan las mesas para recibirlos, reafirmando una costumbre ancestral que moviliza a la comunidad entera en torno a la fe.

Las tradicionales mesas se adornan cuidadosamente en cada hogar, en este sentido, una vendedora explicó que se ofrece “pancito de todos santos, figuritas, tantawawas, escaleras, se les recibe con su comidita”. Estos elementos acompañan el retorno temporal de los difuntos, respetando la creencia de que permanecen junto a los suyos por veinticuatro horas.

Al referirse a la fecha, el sacerdote Aguilar destacó que “hoy es primero de noviembre y es una fecha en la que recordamos a Todos los Santos, mientras que mañana recordaremos a todos los fieles difuntos”. Asimismo, el párroco ponderó a aquellas personas que son enterradas en el anonimato sin conservar su nombre ni apellido.

El religioso recordó también que “nosotros no pertenecemos a este mundo, en el mundo creyente en Dios creemos que tenemos otra parte en el cielo en el que estaremos perdurablemente”.

Con esta premisa, este dos de noviembre las familias acudirán a los cementerios para despedir a los seres queridos mediante oraciones y rituales tradicionales.