El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante el pronóstico de vientos moderados a temporalmente fuertes, el ingreso de un frente frío acompañado de precipitaciones y tormentas eléctricas, así como el registro de más de 500 puntos calientes y dos incendios forestales en el país.

Vientos fuertes y descenso de temperaturas

De acuerdo con el informe de la pronosticadora del Senamhi, Heidy Quisbert, se encuentra vigente un aviso por vientos que alcanzarían velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora, afectando principalmente al departamento de Santa Cruz y a la región del norte integrado. Esta condición se mantendrá activa hasta el miércoles.

Para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se prevé el ingreso de un frente frío que ocasionará precipitaciones, tormentas eléctricas y un descenso brusco de temperaturas en el sector del Chaco y el departamento de Santa Cruz.

Puntos calientes e incendios forestales

En paralelo a las alertas meteorológicas, el reporte matutino contabilizó 551 puntos calientes distribuidos predominantemente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, el norte de La Paz y Pando.

Asimismo, las autoridades confirmaron la presencia de dos incendios forestales activos: uno ubicado en el departamento de Beni y el segundo, en el sector del Chaco, en el departamento de Santa Cruz.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la variabilidad de las condiciones climáticas y la presencia de focos de calor, el Senamhi recomendó a la población tomar previsiones:

Protección personal: Utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y evitar la exposición prolongada a la radiación solar.

Seguridad vial y urbana: Conducir con precaución y a menor velocidad en las carreteras debido a las precipitaciones. No transitar cerca de ríos en zonas susceptibles como los Yungas y el Trópico de Cochabamba.

Mantenimiento y cuidado ambiental: Evitar arrojar basura en las calles para prevenir el taponamiento de desagües y alcantarillados, además de hacer un uso responsable del agua.