La ABC moviliza maquinaria tras deslizamiento en La Angostura

El operativo comenzó durante la madrugada de este domingo y se desarrolla de manera ininterrumpida. La ABC pidió a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
01/11/2026 14:49
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) movilizó maquinaria pesada y personal técnico durante la madrugada de este domingo para atender un deslizamiento de tierra y rocas registrado en el sector La Gruta de La Angostura, sobre el tramo carretero La Angostura – Bermejo, en el departamento de Santa Cruz.
El incidente demandó la activación inmediata del plan de contingencias del Programa de Conservación Vial de la estatal caminera. En el lugar, los equipos especializados ejecutaron labores ininterrumpidas de limpieza, retiro de material y perfilado de plataforma con el fin de restablecer las condiciones de transitabilidad en este punto de la Red Vial Fundamental.
Debido a la presencia de frentes de trabajo activos y a las condiciones climáticas adversas en la zona, la ABC recomendó a los conductores transitar con extrema precaución, moderar la velocidad y acatar las indicaciones de los operadores desplegados en la vía.
Desde la institución destacaron que estas acciones forman parte del despliegue bajo la modalidad 24/7 en las carreteras cruceñas, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata ante contingencias pluviales o geológicas.
Asimismo, la estatal recordó a la población que están habilitados los canales oficiales para reportar emergencias y verificar el estado de las vías a través del portal transitabilidad.abc.gob.bo y la línea de WhatsApp 71219232.
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