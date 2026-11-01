Cívicos cruceños exigen respuestas sobre recursos y autonomías

Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, lamentó que el Presupuesto General del Estado no garantice la viabilidad de las vías autonómicas y cuestionó la dependencia regional frente al poder central.

"El modelo central necesita seguir teniendo de esclavos a las regiones del país", aseveró el vicepresidente cívico al denunciar que los municipios deben acudir al centralismo para solicitar recursos básicos.

Asimismo, Zambrana advirtió que la centralización económica impacta directamente en la calidad de la salud, educación, carreteras, seguridad ciudadana y en la provisión de combustibles.

En este sentido, recalcó que "ya hay riesgo de tener una energía cercenada de aquí a poco" y defendió la urgencia de consolidar una autonomía energética en cada región para frenar el deterioro institucional.

La dirigencia denunció que el Gobierno nacional aún no activó las mesas de trabajo prometidas.

Ante esta situación, Zambrana remarcó que "vamos a tomar los pasos siguientes de presión que correspondan" en defensa de la ciudadanía y frente a la difícil coyuntura que atraviesa el país.