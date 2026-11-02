Agenda 50/50: conoce los cinco compromisos y las fechas clave de noviembre

La Agenda 50/50, cuya construcción está encabezada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, representa un compromiso institucional orientado a iniciar el camino hacia la consolidación de un nuevo modelo de relación fiscal y el federalismo en Bolivia.

Tras una reunión sostenida el viernes 30 de octubre entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las máximas autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales, se alcanzaron cinco acuerdos clave y se definieron plazos específicos para su tramitación legislativa.

Los cinco acuerdos fundamentales

De acuerdo con el comunicado oficial, los puntos concertados son los siguientes:

Asignación del 1% de coparticipación: Se acordó otorgar el 1% de la Coparticipación Tributaria a los Gobiernos Autónomos Departamentales, cautelando que no se afecten los porcentajes de distribución correspondientes a los Gobiernos Autónomos Municipales, los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos ni a las universidades públicas.

Régimen Agropecuario Unificado: Se determinó incorporar el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) al dominio tributario de los gobiernos autónomos departamentales.

Crecimiento vegetativo: Se evaluará la asignación de recursos destinados a cubrir el crecimiento vegetativo en salud y educación como parte de las asignaciones anuales que garantizan el cumplimiento del 1% de coparticipación acordado.

Análisis progresivo anual: Se estableció realizar un análisis progresivo cada año para mejorar la coparticipación tributaria, en función directa del desempeño económico del país.

Alícuotas departamentales adicionales: Se incorporarán al sistema de impuestos coparticipables las alícuotas departamentales adicionales, las cuales serán definidas de manera independiente por cada departamento.

Pasos y plazos en la ruta legislativa

En el marco de este proceso de coordinación, se fijó un cronograma de trabajo de corto plazo:

3 de noviembre: El nivel central del Estado remitirá a los Gobiernos Autónomos Departamentales el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales.

4 de noviembre: Los gobiernos departamentales presentarán sus observaciones, comentarios y sugerencias al documento normativo.

6 de noviembre: Se prevé la remisión formal del anteproyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dando cumplimiento a los compromisos asumidos en la reunión de gobernadores celebrada el 12 de octubre en la ciudad de Cobija.

Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo N.° 001/2026 suscrito entre el Ejecutivo y los gobernadores, el Gobierno presentará dos anteproyectos de ley principales: la citada Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales, y la norma modificatoria de la Ley N.° 154 de Clasificación y Definición de Impuestos.

Acciones previas e iniciativas implementadas

El Gobierno nacional señaló que, hasta la fecha, se han ejecutado diversas acciones en el marco de la Agenda 50/50, entre las que destacan:

La asignación de recursos adicionales en el presupuesto 2026 (alrededor de Bs2.200 millones).

El incremento de techos presupuestarios para la gestión 2027.

La liberación de la condicionalidad de gasto en predios y bonos de vacunación (más de Bs228 millones) y en títulos de bachiller (más de Bs10 millones).

El despliegue de alivio financiero a través del Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT) y mecanismos de información transparente mediante el Centro de Datos Autonómicos.

Estas medidas forman parte de un proceso de co-construcción orientado a fortalecer las autonomías y propiciar una distribución más equitativa de los recursos fiscales en el país.

Conoce los acuerdos de la Agenda 50/50

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