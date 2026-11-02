Agenda 50/50: conoce los cinco compromisos y las fechas clave de noviembre

El Gobierno central y los gobiernos departamentales acordaron pactos fiscales, la redistribución de recursos tributarios y un cronograma legislativo para avanzar hacia la consolidación de la autonomía y la descentralización en el país.
01/11/2026 20:39
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La Agenda 50/50, cuya construcción está encabezada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, representa un compromiso institucional orientado a iniciar el camino hacia la consolidación de un nuevo modelo de relación fiscal y el federalismo en Bolivia.
Tras una reunión sostenida el viernes 30 de octubre entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las máximas autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales, se alcanzaron cinco acuerdos clave y se definieron plazos específicos para su tramitación legislativa.
Los cinco acuerdos fundamentales
De acuerdo con el comunicado oficial, los puntos concertados son los siguientes:
Asignación del 1% de coparticipación: Se acordó otorgar el 1% de la Coparticipación Tributaria a los Gobiernos Autónomos Departamentales, cautelando que no se afecten los porcentajes de distribución correspondientes a los Gobiernos Autónomos Municipales, los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos ni a las universidades públicas.
Régimen Agropecuario Unificado: Se determinó incorporar el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) al dominio tributario de los gobiernos autónomos departamentales.
Crecimiento vegetativo: Se evaluará la asignación de recursos destinados a cubrir el crecimiento vegetativo en salud y educación como parte de las asignaciones anuales que garantizan el cumplimiento del 1% de coparticipación acordado.
Análisis progresivo anual: Se estableció realizar un análisis progresivo cada año para mejorar la coparticipación tributaria, en función directa del desempeño económico del país.
Alícuotas departamentales adicionales: Se incorporarán al sistema de impuestos coparticipables las alícuotas departamentales adicionales, las cuales serán definidas de manera independiente por cada departamento.
Pasos y plazos en la ruta legislativa
En el marco de este proceso de coordinación, se fijó un cronograma de trabajo de corto plazo:
3 de noviembre: El nivel central del Estado remitirá a los Gobiernos Autónomos Departamentales el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales.
4 de noviembre: Los gobiernos departamentales presentarán sus observaciones, comentarios y sugerencias al documento normativo.
6 de noviembre: Se prevé la remisión formal del anteproyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dando cumplimiento a los compromisos asumidos en la reunión de gobernadores celebrada el 12 de octubre en la ciudad de Cobija.
Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo N.° 001/2026 suscrito entre el Ejecutivo y los gobernadores, el Gobierno presentará dos anteproyectos de ley principales: la citada Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales, y la norma modificatoria de la Ley N.° 154 de Clasificación y Definición de Impuestos.
Acciones previas e iniciativas implementadas
El Gobierno nacional señaló que, hasta la fecha, se han ejecutado diversas acciones en el marco de la Agenda 50/50, entre las que destacan:
La asignación de recursos adicionales en el presupuesto 2026 (alrededor de Bs2.200 millones).
El incremento de techos presupuestarios para la gestión 2027.
La liberación de la condicionalidad de gasto en predios y bonos de vacunación (más de Bs228 millones) y en títulos de bachiller (más de Bs10 millones).
El despliegue de alivio financiero a través del Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT) y mecanismos de información transparente mediante el Centro de Datos Autonómicos.
Estas medidas forman parte de un proceso de co-construcción orientado a fortalecer las autonomías y propiciar una distribución más equitativa de los recursos fiscales en el país.
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