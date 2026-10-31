El Gobierno nacional y las máximas autoridades de las gobernaciones alcanzaron cinco acuerdos estratégicos para avanzar en la agenda 50/50, proyectando la remisión de la normativa fiscal hasta el 6 de noviembre.

De acuerdo al portal ABI, este entendimiento contempla transferir el 1% de la coparticipación tributaria a los gobiernos departamentales sin perjudicar a los municipios, universidades y autonomías indígenas.

Entre los puntos definidos destaca la incorporación del Régimen Agropecuario Unificado al dominio tributario de las administraciones departamentales.

Asimismo, se evaluarán los recursos destinados a cubrir el crecimiento vegetativo en salud y educación dentro de las asignaciones anuales acordadas.

Mecanismos de ajuste y plazos legislativos

El pacto prevé un análisis progresivo anual para optimizar la coparticipación en función del desempeño económico nacional y la creación de alícuotas departamentales adicionales.

Para cumplir con este cronograma, el Ejecutivo enviará el anteproyecto a las regiones hasta el 3 de noviembre para recibir observaciones antes de su remisión formal al Parlamento.

Esta serie de compromisos da cumplimiento al acuerdo previamente firmado por el presidente Rodrigo Paz y los gobernadores durante su encuentro en la ciudad de Cobija.

De esta manera, el Órgano Ejecutivo presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional tanto la Ley Especial de Coparticipación como la modificación a la normativa de clasificación impositiva.