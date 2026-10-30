“La idea es muy buena”: Paz destaca iniciativa de la Fiscalía para crear una unidad de cibercrimen

El presidente Rodrigo Paz expresó su respaldo a la iniciativa de la Fiscalía General del Estado de crear una unidad especializada en cibercrimen, que se encargaría de investigar el origen y la trazabilidad de los audios relacionados a casos de corrupción, narcoterrorismo y negociaciones ilícitas entre funcionarios públicos.

El mandatario consideró que esta instancia permitiría esclarecer la procedencia de las grabaciones y respaldó las acciones orientadas a determinar su autenticidad.

“Pero creo que la idea es muy buena; la escuché y me parece muy buena”, manifestó.

Paz se refiere a la polémica por los audios

Al referirse a las grabaciones, el presidente señaló que estas pasaron de ser consideradas indicios a convertirse en “simples especulaciones”, por lo que consideró importante que se investigara su origen.

Posteriormente, vinculó la necesidad de fortalecer las instituciones con la lucha contra el narcoterrorismo y la presunta penetración de mafias en el Ministerio Público.

“Cuando tienes un Ministerio Público penetrado por las mafias y estamos generando esa limpieza, creo que hay que tomar las acciones que estamos tomando este año”, afirmó.

Paz también reconoció que todavía existen problemas de corrupción en las instituciones del Estado y sostuvo que los cambios requieren tiempo, además de instrumentos de investigación y alianzas internacionales.

“Pero creo que después de estos meses estamos ganando estas batallas. Pero la idea es ganar la guerra y liberar Bolivia del narcoterrorismo”, expresó.