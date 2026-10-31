Buscan nuevos fiscales departamentales: Fiscalía lanza convocatoria en toda Bolivia

El Fiscal General del Estado a.i, José Armando Urioste Viera, lanzó oficialmente la Convocatoria Pública N° 002/2026 para seleccionar y designar a las máximas autoridades fiscales en los nueve departamentos del país.

Esta iniciativa sin precedentes se lleva adelante a través de la Jefatura Nacional de Recursos Humanos en cumplimiento de la Ley N° 260, buscando transformar la institucionalidad en la persecución penal.

El proceso está dirigido a profesionales del derecho de todo el Estado Plurinacional de Bolivia que reúnan idoneidad profesional, probidad, transparencia, responsabilidad y compromiso ético con la función fiscal.

Su participación activa permitirá conformar un equipo directivo altamente calificado que fortalezca de manera directa la confianza ciudadana en la administración de justicia penal.

La selección se realiza en apego al Reglamento Específico y al Cronograma Oficial diseñados de forma exclusiva para esta designación regional. Asimismo, la convocatoria emitida oficialmente desde Sucre se sustenta de manera sólida en los artículos 225, 226, 234 y 239 de la Constitución Política del Estado, además del artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Mecanismos de inscripción y transparencia

Las bases reglamentarias y operativas del concurso se encuentran habilitadas para revisión pública a través del sitio web institucional https://www.fiscalia.gob.bo/transparencia/convocatorias/convocatoria-publica-n0022026-seleccion-y-designacion-de-fiscales-departamentales-estado-plurinacional-de-bolivia.

De igual forma, las abogadas y abogados interesados pueden escanear directamente el código QR difundido en el afiche oficial de la convocatoria pública para acceder a los requisitos de postulación.

La Fiscalía General del Estado insta a los profesionales del derecho y a la población a dar seguimiento continuo a cada etapa del certamen a través de sus plataformas virtuales.

El monitoreo constante mediante sus canales institucionales garantizará la máxima difusión, transparencia e imparcialidad a lo largo de todo el desarrollo del proceso selectivo.