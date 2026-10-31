El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, destacó que existen “muchas expectativas sobre la ley de inversiones” enviada por el Ejecutivo en una versión ajustada tras un proceso de diálogo con distintos sectores.

Aramayo expresó su confianza en que la Asamblea Legislativa Plurinacional evacúe la norma pronto y pueda promulgarse en las próximas semanas para dinamizar la economía, generar empleo y potenciar la producción en el corto plazo.

En este contexto referido a la economía del país, el ministro también se refirió a la agenda internacional del mandatario durante su próxima participación en la Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Durante su permanencia en España, se promoverán las oportunidades del país en reuniones bilaterales con sectores empresariales europeos, el Banco Europeo e inversionistas privados.

Tras concretar sus encuentros en Madrid, el presidente viajará a Antalya, Turquía, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), programada del 9 al 20 de noviembre.

En este foro global, la delegación nacional buscará captar recursos internacionales enfocados en la protección del medioambiente y la sostenibilidad.