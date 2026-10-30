Sectores empresariales piden al Gobierno explicar con precisión el alcance de la RM 416

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas junto a la Dirección de Defensa del Consumidor presentaron la Resolución Ministerial N.° 416 como una solución al tipo de cambio. Sin embargo, diversos sectores empresariales como la Cainco, Fepsc, Camara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba y CBDI señalaron que dicha medida "genera desinformación y crea en miles de familias una expectativa que la propia norma no sustenta".

La normativa promulgada posee un único artículo dedicado a ratificar la no retroactividad de una resolución previa sobre el mercado cambiario. De este modo, el comunicado publicado por los sectores empresariales indica que la norma no establece reglas de fondo ni modifica los pactos contractuales o el valor de las cuotas.

Además, señalan que la legislación nacional determina con precisión la validez de los contratos privados y el pago en moneda según las normas vigentes. Por ello, las organizaciones recalcaron que la norma reciente solo reitera lo estipulado por el Código de Comercio y la Constitución.

En este contexto, indican que las contradicciones en este tipo de anuncios entorpecen la aprobación de proyectos orientados a impulsar la reactivación económica. Adicionalmente, este escenario debilita la seguridad jurídica necesaria para atraer capitales y dinamizar la generación de empleo.

Las entidades firmantes solicitaron explicaciones públicas y precisas a las autoridades gubernamentales sobre los verdaderos alcances del documento. El sector concluyó remarcando la importancia de respetar lo firmado para garantizar certidumbre en un contexto complejo.