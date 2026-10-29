El ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés, aclaró que es imposible cobrar el Bono Juancito Pinto en ventanillas bancarias con el Carnet de Identidad (C.I.) vencido debido a las regulaciones del sistema financiero.

Pese a que la entidad estatal gestionó una posible flexibilización con el sistema bancario, la Ley de Bancos exige obligatoriamente la presentación de un documento de identidad original y vigente para cualquier transacción en persona.

Ante esta situación, Sanjinés instó a la población afectada a tramitar su cédula de identidad actualizada ante el Segip de forma presencial o mediante su modalidad digital rápida.

Por otro lado, la autoridad destacó un balance altamente positivo en el arranque del beneficio, señalando que en los primeros tres días el cobro alcanzó al 40% de los beneficiarios, prácticamente duplicando el 21% registrado en el mismo periodo de la gestión pasada.

Modalidades habilitadas para recibir el incentivo

Para canalizar la entrega de los Bs. 300 por estudiante, el Ministerio de Educación habilitó alternativas presenciales y digitales para los titulares registrados. Los mecanismos disponibles para hacer efectivo el cobro son los siguientes:

Entidades financieras: Cobro presencial en bancos autorizados (Banco Unión, Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Solidario y cooperativas) presentando la cédula de identidad original y vigente.

Cobro presencial en bancos autorizados (Banco Unión, Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Solidario y cooperativas) presentando la cédula de identidad original y vigente. Billetera móvil Yasta: Recepción directa del monto en el teléfono celular del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00, previa solicitud en el colegio.

Recepción directa del monto en el teléfono celular del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00, previa solicitud en el colegio. Abono en cuenta: Depósito mediante el director o maestro habilitado para los casos en que se dificulte el acceso a la banca.

Cronograma de pago por terminación de carnet

En los municipios y centros urbanos, la atención en ventanillas de las instituciones bancarias se organiza durante cinco semanas según el último dígito del carnet del apoderado. El calendario fijado contempla la siguiente distribución:

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: Cédulas terminadas en 1 y 2.

Cédulas terminadas en 1 y 2. Del 2 al 8 de noviembre: Cédulas terminadas en 3 y 4.

Cédulas terminadas en 3 y 4. Del 9 al 15 de noviembre: Cédulas terminadas en 5 y 6.

Cédulas terminadas en 5 y 6. Del 16 al 22 de noviembre: Cédulas terminadas en 7 y 8.

Cédulas terminadas en 7 y 8. Del 23 al 28 de noviembre: Cédulas terminadas en 9 y 0.

En las zonas rurales no se aplica el cronograma por terminación de carnet y el cobro se realiza de forma directa en los puntos habilitados. Asimismo, a partir del 29 de noviembre el cobro en bancos será irrestricto en todo el país, manteniéndose disponible la línea gratuita de asistencia 800-10-3223 de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30, para resolver dudas del proceso.