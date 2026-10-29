¿Cuántos fines de semana largos quedan en Bolivia? Conozca y planifique su descanso

Para lo que resta del año 2026, en el territorio de Bolivia queda exactamente un fin de semana largo oficial que marcará la agenda de descanso de los ciudadanos.

Esta única pausa extendida prevista en el calendario nacional corresponde específicamente a la festividad del Día de Todos los Difuntos.

Esta conmemoración está programada para celebrarse el lunes 2 de noviembre, permitiendo que el descanso obligatorio se junte con el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

De esta manera, las familias bolivianas podrán aprovechar una ventana propicia para el reencuentro y el turismo interno antes de finalizar el ciclo.

Por otro lado, el último feriado oficial del año vigente, correspondiente a la Navidad del 25 de diciembre, caerá en día viernes según la disposición del calendario.

No obstante, normativamente los fines de semana largos oficiales con suspensión de actividades suelen contabilizarse únicamente cuando se presentan traslados específicos o días contiguos determinados.

En este contexto establecido, el descanso correspondiente al lunes 2 de noviembre se consolida como el único puente oficial restante en todo el calendario nacional.

Así, la ciudadanía deberá tomar previsiones frente a la escasez de nuevas pausas extendidas de carácter oficial durante las semanas posteriores.