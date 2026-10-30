Comisión de Diputados aprueba proyecto que declara el 15 de noviembre como el Día del Hombre Boliviano

En su trigésima sesión ordinaria, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marcelo Solís (Libre), aprobó el Proyecto de Ley N.º 242/2024-2025, que declara el 15 de noviembre de cada año como el 'Día del Hombre Boliviano'.

De acuerdo con la iniciativa legislativa, los hombres que presten servicios en los sectores público y privado gozarán de asueto de media jornada laboral con goce de haberes.

El proyecto será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La iniciativa fue abordada durante la gestión de Luis Arce Catacora. En octubre de 2025, el Senado aprobó la declaratoria por más de dos tercios y la remitió a la Cámara de Diputados. En ese entonces, se indicó que la propuesta busca promover la equidad y rendir homenaje a Túpac Katari.

Precisamente, el 15 de noviembre se conmemora la muerte del líder indígena Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, quien fue ejecutado en 1781.

Fuente: ABI.