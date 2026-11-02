Aduana alerta sobre estafadores que ofrecen premios y piden dinero por WhatsApp

La Aduana Nacional alertó este domingo 1 de noviembre sobre la circulación de publicaciones, mensajes y páginas web fraudulentas que promocionan supuestas subastas electrónicas con el propósito de obtener dinero o información personal de los usuarios.

La institución denunció que personas ajenas a la entidad se hacen pasar por asesores oficiales para contactar a posibles víctimas, principalmente mediante WhatsApp, anunciándoles que habrían ganado una subasta de mercancías.

Entre las modalidades detectadas figura el envío de mensajes desde números particulares, los remitentes se presentan como representantes de la institución y comunican a los destinatarios supuestas adjudicaciones, buscando generar confianza para solicitar pagos o datos personales.

Sin embargo, la Aduana aclaró que no realiza subastas mediante WhatsApp ni utiliza números particulares para notificar a los ganadores.

Asimismo, recordó que las transacciones oficiales deben seguir los procedimientos establecidos dentro de su plataforma institucional.

Otra modalidad identificada es la creación de sitios web que imitan la identidad de la Aduana Nacional para aparentar legitimidad.

La entidad advirtió sobre la dirección fraudulenta aduana-gob-bo.com, que no pertenece a su dominio oficial y fue señalada como un intento de suplantación digital o phishing.

Mediante este tipo de engaño, los delincuentes buscan que las personas ingresen información privada, credenciales o datos financieros en páginas que aparentan ser auténticas.

La Aduana recordó que el portal oficial para consultar los procedimientos de subastas y remates es: https://www.aduana.gob.bo/subastas-remates

La institución recomendó no realizar pagos, depósitos o transferencias a cuentas personales de supuestos funcionarios o asesores.

También pidió evitar el envío de números de cédula de identidad, contraseñas, datos bancarios y cualquier otra información sensible mediante enlaces o contactos desconocidos.

Publicación Aduana Nacional